Ministerstwo Środowiska Tajwanu oraz Narodowy Uniwersytet Technologiczny w Tajpej podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie inteligentnego zarządzania lasami miejskimi. W pobliżu uniwersytetu w Tajpej utworzono teren demonstracyjny, informuje Taipei Times.

Dane i odporność klimatyczna

Minister środowiska Peng Chi-ming oświadczył, że drzewa są częścią infrastruktury odporności klimatycznej i potrzebują metod naukowych, aby się rozwijać. Jak powiedział, współpraca ministerstwa i uniwersytetu będzie koncentrować się na inteligentnym oszczędzaniu energii i zarządzaniu odpornością klimatyczną oraz ma stać się przykładem rozwoju lasów miejskich.

Projekt obejmuje cztery kierunki: wykorzystanie danych naukowych i technologii skanowania laserowego LiDAR do zrównoważonego zarządzania, obiegowe ponowne wykorzystanie odpadów z procesów produkcyjnych w przemyśle półprzewodnikowym, pogłębione oszczędzanie energii z pomocą sztucznej inteligencji oraz szkolenie specjalistów ds. odporności klimatycznej poprzez współpracę interdyscyplinarną.

Modelowanie cyfrowe i drzewa

Peng Chi-ming poinformował również, że na terenie zostanie zastosowane modelowanie oparte na systemie cyfrowego bliźniaka. Ma ono pokazać korzyści z niższej temperatury dla miejskich pieszych.

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Rektor uniwersytetu Jen Yi-jun zaznaczył, że uczelnia od dawna zajmuje się monitorowaniem mikroklimatu, inżynierią środowiska, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz badaniami nad oszczędzaniem energii w systemach klimatyzacji. Jak powiedział, uniwersytet wykorzysta swoje możliwości naukowe, doświadczenie absolwentów oraz dorobek związany z renowacją historycznego budynku browaru Chienkuo do rozwoju terenu demonstracyjnego.

Minister kultury Lee Yuan oświadczył, że jego resort będzie wspierał włączenie do terenu Narodowej Bazy Kulturowej Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych. Zaznaczył, że każde drzewo zachowuje historię, kulturę i pamięć lokalnych mieszkańców.

Wobec publicznego oburzenia rosnącą liczbą usuwanych drzew w Tajpej Peng Chi-ming wspomniał o proponowanej specjalnej ustawie dotyczącej leśnictwa miejskiego. Jak powiedział, dokument przewiduje traktowanie drzew miejskich jako ważnej infrastruktury publicznej i istot żywych, obowiązkowe informowanie społeczeństwa przed ich usunięciem oraz leczenie chorych drzew zamiast ich natychmiastowego wycinania.

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