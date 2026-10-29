Министерство окружающей среды Тайваня и Национальный технологический университет Тайбэя подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам умного управления городскими лесами. Демонстрационная площадка была создана возле университета в Тайбэе, сообщает Taipei Times.

Данные и климатическая устойчивость

Министр окружающей среды Пэн Чи-мин заявил, что деревья являются частью инфраструктуры климатической устойчивости и нуждаются в научных методах для развития. По его словам, сотрудничество министерства и университета будет сосредоточено на умном энергосбережении и управлении климатической устойчивостью и должно стать примером для развития городских лесов.

Проект предусматривает четыре направления: использование научных данных и технологии лазерного сканирования LiDAR для устойчивого управления, циклическое повторное использование отходов производственных процессов в полупроводниковой промышленности, углубленное энергосбережение с помощью искусственного интеллекта и подготовку специалистов по климатической устойчивости через междисциплинарное взаимодействие.

Цифровое моделирование и деревья

Пэн Чи-мин также сообщил, что на площадке применят моделирование на основе системы цифрового двойника. Оно должно продемонстрировать преимущества более низкой температуры для городских пешеходов.

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Президент университета Жень И-цзюнь отметил, что учреждение давно занимается мониторингом микроклимата, экологической инженерией, умными электросетями и исследованиями энергосбережения в системах кондиционирования. По его словам, университет использует научные возможности, опыт выпускников и наработки по восстановлению исторического здания пивоварни Chienkuo для развития демонстрационной площадки.

Министр культуры Ли Юань заявил, что его ведомство будет содействовать включению в площадку Национальной культурной базы штаба командования ВВС. Он отметил, что каждое дерево хранит историю, культуру и память местных жителей.

На фоне общественного возмущения из-за растущего числа удаляемых деревьев в Тайбэе Пэн Чи-мин упомянул о предложенном специальном законе о городском лесоводстве. По его словам, документ предусматривает рассмотрение городских деревьев как важной общественной инфраструктуры и живых существ, обязательное информирование общественности перед их удалением и лечение больных деревьев вместо немедленной вырубки.

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