Chińska straż przybrzeżna przeprowadziła ćwiczenia z użyciem armatek wodnych i dronów w pobliżu Mielizny Drugiego Thomasa i Mielizny Sabina na Morzu Południowochińskim, do których prawa roszczą sobie Chiny i Filipiny. Poinformował o tym South China Morning Post, powołując się na chińską państwową telewizję CCTV.

Armatki wodne, drony i kontrole statków

Według CCTV flotylla chińskiej straży przybrzeżnej przeprowadziła kompleksowe szkolenie z egzekwowania prawa na morzu na wodach wokół obu mielizn. Ćwiczenia koncentrowały się na reagowaniu na wejście zagranicznych statków, które strona chińska określa jako nielegalne.

Uczestnicy ćwiczyli obserwację, eskortowanie statków, kontrolę ruchu morskiego oraz manewry taktyczne małych łodzi. Szkolili się również w użyciu armatek wodnych, obsłudze bezzałogowców i zbieraniu dowodów za pomocą czujników optycznych i elektronicznych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pojawienie się zagranicznego statku rybackiego, który według strony chińskiej prowadził nielegalne połowy. Funkcjonariusze straży przybrzeżnej ćwiczyli inspekcję takiego statku, konfiskatę sprzętu i połowu oraz wydanie nakazu opuszczenia obszaru.

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Napięcia z Filipinami

Chiny nazywają Mieliznę Drugiego Thomasa Ren'ai Jiao, a Mieliznę Sabina — Xianbin Jiao. Na Filipinach są one nazywane odpowiednio Mielizną Ayungin i Mielizną Escoda.

Mielizna Drugiego Thomasa od trzech lat pozostaje jednym z głównych ognisk napięcia między obu krajami. 23 października minister obrony Filipin Gilberto Teodoro oświadczył, że próba przymusowego odholowania przez Chiny osadzonego na mieliźnie filipińskiego okrętu BRP Sierra Madre byłaby aktem wojny przeciwko Filipinom.

W odpowiedzi rzecznik chińskiego ministerstwa obrony Zhang Xiaogang wezwał Manilę, aby „uznała rzeczywistość” i nie wystawiała na próbę determinacji Pekinu do obrony deklarowanej przez niego suwerenności i praw morskich. W ćwiczeniach uczestniczył także chiński statek organów ścigania Sanzhouao, zaangażowany pod koniec września w incydent między chińskimi i filipińskimi statkami w pobliżu Mielizny Sabina.

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