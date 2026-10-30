Береговая охрана Китая провела учения с использованием водометов и дронов вблизи отмелей Второго Томаса и Сабина в Южно-Китайском море, права на которые оспаривают Китай и Филиппины. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV.

Водометы, дроны и проверка судов

По данным CCTV, флотилия китайской береговой охраны провела комплексную подготовку по морскому правоприменению в водах вокруг двух отмелей. Учения были сосредоточены на реагировании на заход иностранных судов, которые китайская сторона называет незаконными.

Участники отрабатывали наблюдение, сопровождение судов, контроль морского движения и тактические маневры малых лодок. Также они тренировались в применении водометов, работе беспилотников и сборе доказательств с помощью оптических и электронных сенсоров.

Сценарий учений предусматривал появление иностранного рыболовного судна, которое, по версии китайской стороны, вело незаконный промысел. Сотрудники береговой охраны репетировали осмотр такого судна, изъятие снаряжения и улова, а также приказ покинуть район.

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Напряженность с Филиппинами

Китай называет отмель Второго Томаса Жэньайцзяо, а отмель Сабина — Сяньбиньцзяо. На Филиппинах их называют соответственно отмелью Аюнгин и отмелью Эскода.

Отмель Второго Томаса на протяжении последних трех лет является одним из главных очагов напряженности между двумя странами. 23 октября министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил, что попытка Китая принудительно отбуксировать посаженный на мель филиппинский корабль BRP Sierra Madre будет актом войны против Филиппин.

Представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган в ответ призвал Манилу «признать реальность» и не испытывать решимость Пекина защищать заявленные им суверенитет и морские права. В учениях также участвовало китайское правоохранительное судно Sanzhouao, задействованное в инциденте между китайскими и филиппинскими судами у отмели Сабина в конце сентября.

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