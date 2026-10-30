中国在争议浅滩附近举行无人机演习——《南华早报》

中国海警在南海仁爱礁和仙宾礁附近举行了使用高压水炮和无人机的演习，中国和菲律宾均声称对这两处浅滩拥有权利。据《南华早报》援引中国国家电视台央视的报道。

高压水炮、无人机和船只检查

据央视报道，中国海警舰艇编队在两处浅滩周边水域进行了综合海上执法训练。演习重点是应对外国船只进入，中国方面称这些船只进入是非法的。

参演人员演练了监视、伴航、海上交通管制和小艇战术机动。他们还训练了高压水炮的使用、无人机操作以及利用光学和电子传感器收集证据。

演习情景设定为一艘外国渔船出现，中国方面称其从事非法捕捞。海警人员演练了检查该船、没收设备和渔获，以及命令其离开该区域。

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与菲律宾的紧张局势

中国将第二托马斯浅滩称为仁爱礁，将萨比纳浅滩称为仙宾礁。在菲律宾，它们分别被称为阿云金浅滩和埃斯科达浅滩。

过去三年来，第二托马斯浅滩一直是两国之间紧张局势的主要热点之一。10月23日，菲律宾国防部长吉尔伯托·特奥多罗表示，中国试图强行拖走搁浅的菲律宾军舰BRP Sierra Madre，将是对菲律宾的战争行为。

中国国防部发言人张晓刚回应称，马尼拉应“认清现实”，不要试探北京捍卫其所声称的主权和海洋权利的决心。中国执法船Sanzhouao也参加了演习；该船曾于9月底卷入中国和菲律宾船只在萨比纳浅滩附近发生的事件。

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