Китай стал вторым поставщиком мотоциклов в ЕС — Dawn

На мотовыставке EICMA в Милане, Италия, сообщили об укреплении позиций китайских производителей на европейском рынке. В 2025 году Китай стал вторым после Японии поставщиком мотоциклов в Европейский Союз: его доля в импорте составила 27,1%, а стоимость поставок достигла 1 млрд евро. Об этом со ссылкой на отчет Европейской ассоциации производителей мотоциклов (ACEM) сообщает Dawn.

Особенно заметным стал рост китайских брендов в сегменте мотоциклов с двигателями объемом более 250 кубических сантиметров, который традиционно был сферой европейских и японских производителей. За шесть лет Китай превратился из второстепенного поставщика в одного из ключевых игроков: его доля в импорте таких мотоциклов в ЕС выросла с 7% в 2019 году почти до трети.

Китайские бренды на выставке в Милане

На международной мотовыставке EICMA посетители активно интересовались стендом CFMoto — одного из главных китайских брендов, представленных в Европе. Компания из Ханчжоу привлекла внимание благодаря производству двигателей и сборке моделей для австрийского KTM, а также победам в двух чемпионатах Moto3 в 2024 и 2026 годах.

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На стенде CFMoto представили мощную модель с аэродинамическими крылышками и внедорожный мотоцикл, на котором ездит новый амбассадор бренда, испанский гонщик Марио Роман. Итальянский гонщик Ренато Полистене, который сейчас пользуется KTM, сказал AFP, что в следующий раз мог бы выбрать китайский мотоцикл из-за более доступной цены и подорожания моделей других производителей.

Рост во Франции

Президент подразделения двухколесного транспорта французской автомобильной ассоциации Mobilians Бертран Массе назвал усиление китайских марок на французском рынке «настоящей революцией с Востока». В октябре CFMoto заняла пятое место среди брендов на французском рынке, опередив Triumph, Suzuki, KTM и Yamaha.

По данным Mobilians, Zontes за год удвоила продажи, тогда как QJMotor и Voge также быстро растут. Массе связал спрос с агрессивной ценовой политикой и повышением уровня моделей, что привлекает покупателей, чья покупательная способность находится под давлением. Китайская Qianjiang Motorcycle еще в 2005 году приобрела итальянский бренд Benelli, а среди новых участников рынка выделяется ZXMoto, основанная бывшим механиком и гонщиком Чжан Сюэ.

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