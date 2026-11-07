Na wystawie motocyklowej EICMA w Mediolanie we Włoszech poinformowano o umocnieniu pozycji chińskich producentów na rynku europejskim. W 2025 roku Chiny stały się, po Japonii, drugim dostawcą motocykli do Unii Europejskiej: ich udział w imporcie wyniósł 27,1%, a wartość dostaw sięgnęła 1 mld euro. Poinformował o tym Dawn, powołując się na raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli (ACEM).

Szczególnie widoczny był wzrost chińskich marek w segmencie motocykli z silnikami o pojemności ponad 250 centymetrów sześciennych, który tradycyjnie był domeną producentów europejskich i japońskich. W ciągu sześciu lat Chiny przekształciły się z drugorzędnego dostawcy w jednego z kluczowych graczy: ich udział w imporcie takich motocykli do UE wzrósł z 7% w 2019 roku do niemal jednej trzeciej.

Chińskie marki na wystawie w Mediolanie

Na międzynarodowej wystawie motocyklowej EICMA odwiedzający aktywnie interesowali się stoiskiem CFMoto — jednej z głównych chińskich marek obecnych w Europie. Firma z Hangzhou zwróciła na siebie uwagę produkcją silników i montażem modeli dla austriackiego KTM, a także zwycięstwami w dwóch mistrzostwach Moto3 w 2024 i 2026 roku.

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Na stoisku CFMoto zaprezentowano mocny model z aerodynamicznymi skrzydełkami oraz motocykl terenowy, którym jeździ nowy ambasador marki, hiszpański zawodnik Mario Roman. Włoski zawodnik Renato Polistene, który obecnie korzysta z KTM, powiedział AFP, że następnym razem mógłby wybrać chiński motocykl ze względu na bardziej przystępną cenę i wzrost cen modeli innych producentów.

Wzrost we Francji

Prezes działu pojazdów dwukołowych francuskiego stowarzyszenia motoryzacyjnego Mobilians, Bertrand Massé, nazwał umacnianie się chińskich marek na rynku francuskim „prawdziwą rewolucją ze Wschodu”. W październiku CFMoto zajęło piąte miejsce wśród marek na rynku francuskim, wyprzedzając Triumph, Suzuki, KTM i Yamahę.

Według Mobilians Zontes w ciągu roku podwoił sprzedaż, podczas gdy QJMotor i Voge również szybko rosną. Massé powiązał popyt z agresywną polityką cenową oraz poprawą poziomu modeli, co przyciąga nabywców, których siła nabywcza znajduje się pod presją. Chińska firma Qianjiang Motorcycle już w 2005 roku kupiła włoską markę Benelli, a wśród nowych uczestników rynku wyróżnia się ZXMoto, założona przez byłego mechanika i zawodnika Zhang Xue.

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