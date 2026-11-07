中国成为欧盟第二大摩托车供应国——Dawn

在意大利米兰举行的EICMA摩托车展上，有消息称，中国制造商在欧洲市场的地位正在加强。2025年，中国成为仅次于日本的欧盟第二大摩托车供应国：其在进口中的份额为27.1%，供应额达到10亿欧元。据Dawn援引欧洲摩托车制造商协会（ACEM）报告称。

中国品牌在排量超过250立方厘米的摩托车细分市场中的增长尤为明显，而这一市场传统上是欧洲和日本制造商的领域。六年间，中国从一个次要供应商转变为关键参与者之一：其在欧盟此类摩托车进口中的份额从2019年的7%上升至近三分之一。

米兰展会上的中国品牌

在国际摩托车展EICMA上，参观者对CFMoto展台表现出浓厚兴趣。CFMoto是欧洲市场上主要的中国品牌之一。这家来自杭州的公司因生产发动机、为奥地利KTM组装车型，以及在2024年和2026年赢得两项Moto3锦标赛而受到关注。

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CFMoto在展台上展示了一款配有空气动力学翼片的高性能车型，以及一辆越野摩托车；该品牌的新任大使、西班牙赛车手马里奥·罗曼骑乘的正是这款越野摩托车。目前使用KTM的意大利赛车手雷纳托·波利斯泰内告诉法新社，由于价格更实惠以及其他制造商车型价格上涨，他下次可能会选择一辆中国摩托车。

在法国的增长

法国汽车协会Mobilians两轮交通部门主席贝特朗·马塞称，中国品牌在法国市场的加强是“一场真正来自东方的革命”。10月，CFMoto在法国市场的品牌中排名第五，超过了Triumph、Suzuki、KTM和Yamaha。

根据Mobilians的数据，Zontes的销量在一年内翻了一番，而QJMotor和Voge也在快速增长。马塞将需求与激进的定价政策以及车型水平的提升联系起来，这吸引了购买力承压的消费者。中国的Qianjiang Motorcycle早在2005年就收购了意大利品牌Benelli；在新的市场参与者中，由前机械师和赛车手张雪创立的ZXMoto尤为突出。

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