В Дарфуре на западе Судана в результате удара беспилотника по рынку погибли не менее 102 человек. Как сообщает RMF24 со ссылкой на правозащитную организацию, дрон применили правительственные силы Судана. Район, где произошел удар, является главным опорным пунктом Сил быстрого реагирования (RSF).

Данные о числе жертв выросли

Ранее медицинские службы сообщали о 21 погибшем и более 40 раненых. Сотрудник местной больницы заявил агентству AFP, что среди жертв могли быть члены RSF, которые часто находились на атакованном рынке.

В тот же день значительная часть столицы Судана Хартума примерно на 12 часов осталась без электричества после атаки на крупную подстанцию на окраине города. Больницы и пекарни были вынуждены использовать собственные генераторы, а во многих районах также ограничили водоснабжение.

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Атаки на энергетическую инфраструктуру

Государственная энергетическая компания заявила о серьезных повреждениях и технических неисправностях передающей сети, нескольких ключевых станций и высоковольтных линий. Официально причину не назвали, однако представитель компании сообщил AP, что трансформаторная подстанция Аль-Мархият была атакована дроном.

Это произошло на следующий день после скоординированной атаки RSF на шесть объектов энергетической инфраструктуры, которая вызвала масштабные перебои с электричеством в четырех штатах восточного Судана. Гражданская война в стране продолжается с апреля 2023 года. По данным ООН, боевые действия вынудили около 14 млн человек покинуть свои дома, а удары беспилотников унесли более 300 жизней за первые три недели октября.

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