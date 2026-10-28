Полиция штата Энугу в Нигерии сообщила о задержании 30-летнего Чики Угбора, которого подозревают в серии изнасилований, ограблений и сексуальном шантаже женщин. По данным Premium Times Nigeria, он якобы выбирал жертв среди операторок POS.

Схема с якобы финансовыми операциями

Представитель полиции штата Дэниел Ндукве заявил, что в ходе предварительного расследования правоохранители установили: подозреваемый заманивал операторок POS в отдаленные места якобы для проведения финансовых операций. Там, по версии следствия, он грабил их и совершал сексуальное насилие.

По данным полиции, 21 мая мужчина выманил 20-летнюю операторку POS с рынка Аквата в Энугу в заросли позади церкви Святого Петра в Коул-Кэмпе. Там он якобы ограбил ее на 600 тысяч найр и изнасиловал. Другую 30-летнюю работницу того же рынка, по данным полиции, 11 августа заманили в ту же местность и отобрали у нее 120 тысяч найр; попытка изнасилования, как сообщается, не удалась.

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Подозрения в сексуальном шантаже

Еще одну 21-летнюю женщину, по версии полиции, подозреваемый 4 октября пригласил через Facebook в Олд-Парк в Энугу, используя имя Franklin Umeh. После этого ее якобы доставили в заросли возле Уди-Сайдинг, где подозреваемый, по данным следствия, изнасиловал ее, записал обнаженное видео, забрал 100 тысяч найр и телефон.

По словам Ндукве, впоследствии мужчина угрожал распространить запись, если женщина не заплатит 200 тысяч найр, а также воспользовался ее телефоном, чтобы связаться с некоторыми ее контактами в WhatsApp. В изъятом у подозреваемого телефоне, как утверждает полиция, обнаружили обнаженные фото и видео установленных и неустановленных потерпевших.

Расследование продолжается. Полиция заявила, что подозреваемого доставят в суд после его завершения, и призвала других возможных потерпевших обратиться в правоохранительные органы.

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