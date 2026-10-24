Федеральная полиция Аргентины 23 октября задержала католического священника Франсиско «Пако» Ольвейру и активистов Кристиана Вальдерраму и Лукаса Гарсию во время протеста пенсионеров на площади Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает The Rio Times. Ольвейру освободили из-под стражи тем же вечером.

Противоречивые версии задержания

Участники протеста заявили, что троих людей задержали из-за того, что они несли флаг Аргентины. По словам Ольвейры, он прошел за полицейское оцепление, чтобы поддержать двух активистов и не оставлять их одних.

В то же время официальная версия, которую распространило агентство Noticias Argentinas и передало издание Minuto Uno, отличается. По данным неназванных официальных источников, трое людей якобы пытались прорваться к Каса-Росада — президентскому дворцу Аргентины. После столкновения с президентской охраной и силовиками их задержали.

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Согласно этой версии, чиновник, отвечающий за работу здания, получил травмы и был доставлен в медицинский комплекс Churruca-Visca в качестве меры предосторожности. Некоторые аргентинские СМИ также сообщали, что Ольвейру обвиняли в сопротивлении представителям власти.

Протесты из-за уровня доходов

Пенсионеры регулярно проводят акции в центре Буэнос-Айреса из-за уровня своих доходов. Минимальная пенсия в Аргентине в октябре составляла 435 748,51 аргентинского песо. Национальная служба социального обеспечения ANSES также выплачивает доплату до 70 тысяч песо, поэтому общая сумма для получателей самых низких пенсий может достигать 505 748 песо.

По данным Tiempo Argentino, Вальдерраму и Гарсию освободили ночью 24 октября после пребывания в полицейском подразделении на улице Суипача. The Rio Times отмечает, что это сообщение опубликовало только одно СМИ. После инцидента силовики усилили патрулирование и проверки вблизи периметра и основных входов в Каса-Росада.

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