阿根廷联邦警察于10月23日在布宜诺斯艾利斯五月广场举行的养老金领取者抗议活动期间，拘留了天主教神父弗朗西斯科·“帕科”·奥尔韦拉以及活动人士克里斯蒂安·巴尔德拉马和卢卡斯·加西亚。The Rio Times对此进行了报道。奥尔韦拉于当晚获释。

拘留事件的相互矛盾说法

抗议参与者表示，这三人因携带阿根廷国旗而被拘留。奥尔韦拉称，他越过警方警戒线是为了支持两名活动人士，不让他们独自面对。

与此同时，由Noticias Argentinas通讯社发布并由Minuto Uno报道的官方说法有所不同。据未具名官方消息人士称，这三人据称试图突破前往卡萨罗萨达宫，即阿根廷总统府。他们在与总统卫队和安全部队发生冲突后被拘留。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据这一说法，一名负责该建筑运营的官员受伤，并被作为预防措施送往Churruca-Visca医疗中心。一些阿根廷媒体还报道称，奥尔韦拉被指控抗拒执法人员。

因收入水平引发的抗议

养老金领取者因收入水平问题，定期在布宜诺斯艾利斯市中心举行抗议活动。阿根廷10月份的最低养老金为435,748.51阿根廷比索。国家社会保障局ANSES还发放最高7万比索的补贴，因此最低养老金领取者获得的总额可能达到505,748比索。

据Tiempo Argentino报道，巴尔德拉马和加西亚在苏伊帕查街的一个警察单位被羁押后，于10月24日夜间获释。The Rio Times指出，只有一家媒体发布了这一消息。事件发生后，安全部队加强了卡萨罗萨达宫周边及主要入口附近的巡逻和检查。

关注我们在