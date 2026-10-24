В Аргентині затримали священника Ольвейру та двох активістів — The Rio Times

Федеральна поліція Аргентини 23 жовтня затримала католицького священника Франсиско «Пако» Ольвейру та активістів Крістіана Вальдерраму і Лукаса Гарсію під час протесту пенсіонерів на площі Пласа-де-Майо в Буенос-Айресі. Про це повідомляє The Rio Times. Ольвейру звільнили з-під варти того ж вечора.

Суперечливі версії затримання

Учасники протесту заявили, що трьох людей затримали через те, що вони несли прапор Аргентини. За словами Ольвейри, він зайшов за поліцейський кордон, аби підтримати двох активістів і не залишати їх самих.

Водночас офіційна версія, яку поширила агенція Noticias Argentinas і передало видання Minuto Uno, відрізняється. За повідомленням неназваних офіційних джерел, троє людей нібито намагалися прорватися до Каса-Росада — президентського палацу Аргентини. Після сутички з президентською охороною та силовиками їх затримали.

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Згідно з цією версією, посадовець, який відповідає за роботу будівлі, зазнав травм і був доставлений до медичного комплексу Churruca-Visca з перестороги. Деякі аргентинські медіа також повідомляли, що Ольвейру звинувачували в опорі представникам влади.

Протести через рівень доходів

Пенсіонери регулярно проводять акції в центрі Буенос-Айреса через рівень своїх доходів. Мінімальна пенсія в Аргентині у жовтні становила 435 748,51 аргентинського песо. Національна служба соціального забезпечення ANSES також виплачує доплату до 70 тисяч песо, тож загальна сума для отримувачів найнижчих пенсій може сягати 505 748 песо.

За даними Tiempo Argentino, Вальдерраму та Гарсію звільнили вночі 24 жовтня після перебування у поліцейському підрозділі на вулиці Суїпача. The Rio Times зазначає, що це повідомлення оприлюднило лише одне медіа. Після інциденту силовики посилили патрулювання та перевірки поблизу периметра й основних входів до Каса-Росада.

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