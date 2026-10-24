Argentyńska policja federalna zatrzymała 23 października katolickiego księdza Francisco „Paco” Olveirę oraz aktywistów Cristiana Valderramę i Lucasa Garcíę podczas protestu emerytów na Plaza de Mayo w Buenos Aires. Poinformował o tym The Rio Times. Olveira został zwolniony z aresztu tego samego wieczoru.

Sprzeczne wersje zatrzymania

Uczestnicy protestu oświadczyli, że trzy osoby zatrzymano, ponieważ niosły flagę Argentyny. Według Olveiry przekroczył on policyjny kordon, aby wesprzeć dwóch aktywistów i nie zostawiać ich samych.

Jednocześnie oficjalna wersja, rozpowszechniona przez agencję Noticias Argentinas i przekazana przez Minuto Uno, różni się od tej relacji. Według nienazwanych źródeł oficjalnych trzy osoby rzekomo próbowały przedostać się do Casa Rosada, pałacu prezydenckiego Argentyny. Zostały zatrzymane po starciu z ochroną prezydenta i służbami bezpieczeństwa.

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Zgodnie z tą wersją urzędnik odpowiedzialny za funkcjonowanie budynku doznał obrażeń i został profilaktycznie przewieziony do kompleksu medycznego Churruca-Visca. Niektóre argentyńskie media informowały również, że Olveirę oskarżano o stawianie oporu przedstawicielom władz.

Protesty z powodu poziomu dochodów

Emeryci regularnie organizują demonstracje w centrum Buenos Aires z powodu poziomu swoich dochodów. Minimalna emerytura w Argentynie w październiku wynosiła 435 748,51 peso argentyńskiego. Krajowa Administracja Zabezpieczenia Społecznego ANSES wypłaca również dodatek do 70 tys. peso, więc łączna kwota dla osób otrzymujących najniższe emerytury może sięgnąć 505 748 peso.

Według Tiempo Argentino Valderrama i García zostali zwolnieni w nocy 24 października po pobycie w jednostce policji przy ulicy Suipacha. The Rio Times zaznacza, że informację tę opublikowało tylko jedno medium. Po incydencie służby bezpieczeństwa zwiększyły patrole i kontrole w pobliżu obwodu oraz głównych wejść do Casa Rosada.

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