В Южной Корее почти 76% опрошенных в возрасте от 60 до 74 лет заявили, что не считают себя пожилыми. Среди респондентов в возрасте 60–69 лет этот показатель составил 83,4%, сообщает Korea Herald.

Определяющими являются активность и здоровье

Участники опроса чаще всего называли критерием пожилого возраста способность выполнять повседневные дела — так ответили 34,2%. Еще 26,7% указали на состояние здоровья, 24,7% — непосредственно на возраст, а 9,8% — на экономическую активность человека.

Восприятие собственного возраста различалось в зависимости от самочувствия и чувства одиночества. Среди тех, кто оценил свое здоровье как плохое, 58,4% не считали себя пожилыми. Так же ответили 61,2% респондентов, которые часто чувствуют себя одинокими, по сравнению с 75,7% среди всех участников опроса.

Ожидают возможностей для участия в обществе

Около двух третей опрошенных считают, что пожилые люди должны получать больше возможностей применять в обществе свой опыт и знания. В то же время 32,4% предпочли подход, при котором пожилых людей прежде всего защищала бы система социального обеспечения.

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Мнения о готовности к новому опыту разделились: 52% заявили, что могут учиться и пробовать новое, тогда как 48% отметили, что сомневаются. Люди в возрасте от 65 лет составили более 20% населения страны согласно переписи 2025 года.

Опрос по заказу Hankyoreh Economy & Society Research Institute провела компания Opinions среди 532 человек в возрасте от 60 до 74 лет по всей стране с 21 по 25 августа. Также 85,8% участников возложили ответственность за уход в старости на государственный сектор и местные сообщества, а 14,2% — на семьи.

Правящая Демократическая партия Кореи обсуждала поэтапное повышение установленного законом возраста выхода на пенсию, который сейчас составляет 60 лет. Предложение, рассмотренное партийным комитетом в июне, предусматривало повышение возраста до 61 года в 2029 году, а далее — на год каждые два года, до 65 лет в 2037 году.

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