Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен смертью сотрудника Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Мохаммеда Ибрагима аш-Шами, находившегося под стражей хуситов в Йемене. По данным Anadolu Agency, аш-Шами удерживали с 6 июня 2024 года.

Заявление генсека ООН

В заявлении, опубликованном в субботу в социальной сети X, Гутерриш подчеркнул, что аш-Шами стал вторым сотрудником ООН, умершим под стражей хуситов. Генсек также выразил серьезную обеспокоенность безопасностью и благополучием сотрудников и бывших сотрудников ООН, а также представителей гуманитарных организаций и организаций гражданского общества, которые остаются задержанными.

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Второй случай смерти

Первым сотрудником ООН, умершим под стражей хуситов, был Ахмед Баалави — национальный сотрудник Всемирной продовольственной программы. Местные власти удерживали его на севере Йемена с 23 января 2025 года, а 11 февраля того же года он умер.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда силы хуситов захватили столицу Сану. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военное вмешательство в поддержку международно признанного правительства страны. Из-за конфликта миллионы людей в Йемене зависят от гуманитарной помощи.

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