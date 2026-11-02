Sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że jest wstrząśnięty śmiercią Mohammeda Ibrahima al-Shamiego, pracownika Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, który był przetrzymywany przez Huti w Jemenie. Według Anadolu Agency, al-Shami był przetrzymywany od 6 czerwca 2024 roku.

Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ

W oświadczeniu opublikowanym w sobotę w serwisie społecznościowym X Guterres podkreślił, że al-Shami był drugim pracownikiem ONZ, który zmarł w areszcie Huti. Sekretarz generalny wyraził również poważne zaniepokojenie o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników oraz byłych pracowników ONZ, a także przedstawicieli organizacji humanitarnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy nadal pozostają zatrzymani.

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Drugi przypadek śmierci

Pierwszym pracownikiem ONZ, który zmarł w areszcie Huti, był Ahmed Baalawi — krajowy pracownik Światowego Programu Żywnościowego. Był przetrzymywany przez lokalne władze na północy Jemenu od 23 stycznia 2025 roku, a 11 lutego tego samego roku zmarł.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy siły Huti zajęły stolicę, Sanę. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęła interwencję wojskową na rzecz wsparcia międzynarodowo uznawanego rządu kraju. Z powodu konfliktu miliony ludzi w Jemenie są zależne od pomocy humanitarnej.

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