В ЮАР Хангвани Морган Маумела заявил суду, что нет доказательств приобретения его недвижимости за счет средств, полученных от больницы Тембиса. По данным TimesLIVE, он стремится остановить продажу изъятых активов общей стоимостью 325 млн рандов.

Позиция Маумелы

TimesLIVE называет Маумелу возможным ключевым участником хищений в больнице Тембиса. В суде он отрицал наличие доказательств связи его недвижимости со средствами больницы. Его заявление касается происхождения этой недвижимости. Такая формулировка издания передает характер подозрений и не является установлением вины судом.

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Дом в Сандхерсте

На фотографии, опубликованной TimesLIVE, показан многоэтажный дом Маумелы в Сандхерсте. Издание отмечает, что в июле этот дом был среди объектов, конфискованных в пользу NPA. Маумела пытается остановить продажу этих активов.

Приведенные TimesLIVE утверждения о возможной причастности Маумелы являются описанием дела изданием и не означают установления вины судом.

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