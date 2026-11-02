W RPA Hangwani Morgan Maumela powiedział sądowi, że nie ma dowodów na to, iż jego nieruchomości zostały nabyte za środki uzyskane ze szpitala Tembisa. Według TimesLIVE, dąży on do wstrzymania sprzedaży zajętych aktywów o łącznej wartości 325 mln randów.

Stanowisko Maumeli

TimesLIVE określa Maumelę jako możliwego kluczowego uczestnika kradzieży w szpitalu Tembisa. W sądzie zaprzeczył, że istnieją dowody łączące jego nieruchomości ze środkami szpitala. Jego oświadczenie dotyczy pochodzenia tych nieruchomości. Takie sformułowanie publikacji oddaje charakter podejrzeń i nie stanowi ustalenia winy przez sąd.

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Dom w Sandhurst

Na zdjęciu opublikowanym przez TimesLIVE pokazano wielopiętrowy dom Maumeli w Sandhurst. Publikacja zaznacza, że w lipcu dom ten znalazł się wśród obiektów skonfiskowanych na rzecz NPA. Maumela próbuje wstrzymać sprzedaż tych aktywów.

Przytoczone przez TimesLIVE twierdzenia o możliwym zaangażowaniu Maumeli są opisem sprawy przez publikację i nie oznaczają, że wina została ustalona przez sąd.

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