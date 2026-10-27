在韩国，近76%的60至74岁受访者表示，他们不认为自己年老。在60至69岁的受访者中，这一比例为83.4%，《韩国先驱报》报道。

活动能力和健康状况至关重要

受访者最常将能否完成日常事务视为界定老年的标准，34.2%的人作出这一回答。另有26.7%的人指出健康状况，24.7%的人直接指出年龄，9.8%的人则指出个人的经济活动能力。

对自身年龄的看法因身体状况和孤独感而异。在认为自己健康状况不佳的人中，58.4%不认为自己年老。经常感到孤独的受访者中，61.2%作出了相同回答，而全体受访者中的这一比例为75.7%。

期待获得参与社会的机会

约三分之二的受访者认为，老年人应获得更多机会，在社会中运用自己的经验和知识。与此同时，32.4%的人更倾向于由社会保障体系优先保护老年人的方式。

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对于接受新体验的意愿，意见存在分歧：52%的人表示能够学习和尝试新事物，48%的人则表示犹豫。根据2025年人口普查，65岁及以上人群占该国人口的20%以上。

受Hankyoreh Economy & Society Research Institute委托，Opinions公司于8月21日至25日在全国范围内对532名60至74岁人群进行了调查。此外，85.8%的参与者认为，老年照护责任应由公共部门和地方社区承担，14.2%的人认为应由家庭承担。

执政的韩国民主党曾讨论逐步提高法定退休年龄，目前该年龄为60岁。该党委员会6月审议的一项提案提出，2029年将年龄提高至61岁，此后每两年提高一岁，到2037年达到65岁。

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