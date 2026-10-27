AFP记者获得的文件显示，美国军人在厄瓜多尔陶拉空军基地存在。据Interia报道，从6月至10月中旬，基地范围内记录到约20架次美国武装部队航班。

航班与基地扩建

据AFP报道，美国军用C-130“大力神”和C-17“环球霸王”飞机，以及V-22“鱼鹰”倾转旋翼机和“黑鹰”直升机曾多次在陶拉降落。数个飞往陶拉的航班从美国军事设施起飞，其中包括位于北卡罗来纳州的切里波因特海军陆战队航空站和特拉华州的多佛空军基地，途中在波多黎各和巴拿马经停。

AFP分析的卫星图像显示，近几个月来该基地进行了活跃的建设工作。该机构称，当地清理了数公顷植被，设置了新的行动区域，并安装了数十个类似快速部署军用帐篷的结构。综合设施区域内还发现了一座约40米乘20米的建筑，类似带有滑动屋顶的飞机维修机库。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基多与华盛顿的合作

陶拉空军基地距离瓜亚基尔约一小时车程。AFP称，这座太平洋港口是可卡因从拉丁美洲运往美国的中转点。这是厄瓜多尔唯一专门用于军事用途的空军基地，其跑道长度超过3000米。

9月，厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚宣布与美国合作，并表示将一切转移到陶拉更为合适。与此同时，据AFP评估，基多与华盛顿互动的细节并未披露：公开情况下，仅偶尔通报飞机或装备的到达。

退役空军上校罗伯托·马尔昌向AFP表示，发现的飞机和建筑可能表明正在为美国长期行动存在做准备。厄瓜多尔还加入了美国的反贩毒集团倡议“美洲之盾”，该倡议旨在打击该地区的毒品走私及其相关暴力。

关注我们在