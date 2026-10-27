Документы, полученные журналистами AFP, указывают на присутствие американских военных на авиабазе Таура в Эквадоре. Как сообщает Interia, с июня до середины октября на территории базы зафиксировали около 20 полетов американских вооруженных сил.

Полеты и расширение базы

По данным AFP, в Тауре неоднократно приземлялись американские военные самолеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster, а также конвертопланы V-22 Osprey и вертолеты Black Hawk. Несколько рейсов в Тауру выполнялись с американских военных объектов, в частности с базы Корпуса морской пехоты Черри-Пойнт в Северной Каролине и авиабазы Довер в штате Делавэр, с промежуточными посадками в Пуэрто-Рико и Панаме.

Спутниковые снимки, проанализированные AFP, свидетельствуют об активных строительных работах на базе в последние месяцы. По информации агентства, там расчистили несколько гектаров растительности, обустроили новые операционные зоны и установили десятки конструкций, похожих на быстроразвертываемые военные палатки. На территории комплекса также заметили сооружение примерно 40 на 20 метров, напоминающее ангар для технического обслуживания самолетов с раздвижной крышей.

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Сотрудничество Кито и Вашингтона

Авиабаза Таура расположена примерно в часе езды от Гуаякиля — тихоокеанского порта, который AFP называет перевалочным пунктом для кокаина из Латинской Америки в США. Это единственная эквадорская авиабаза, предназначенная исключительно для военного использования; ее взлетно-посадочная полоса имеет длину более 3 тысяч метров.

В сентябре президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о сотрудничестве с Соединенными Штатами и сказал, что целесообразнее перенести все в Тауру. В то же время подробности взаимодействия Кито и Вашингтона, по оценке AFP, не разглашаются: публично лишь изредка сообщают о прибытии самолетов или техники.

Отставной полковник ВВС Роберто Марчан заявил AFP, что замеченные самолеты и сооружения могут свидетельствовать о подготовке к долгосрочному оперативному присутствию США. Эквадор также присоединился к американской антикартельной инициативе «Щит Америк», направленной на борьбу с контрабандой наркотиков и связанным с ней насилием в регионе.

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