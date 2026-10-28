В Саудовской Аравии 21 октября в результате атаки дрона погиб 45-летний непальский трудовой мигрант Бхарат Махато. Он работал уборщиком на площадке проекта Saudi Aramco в Восточной провинции королевства. Как сообщает Kathmandu Post, дрон, запущенный йеменскими хуситами, попал в эту площадку, где также погибли работники из Пакистана и Индии.

Жена погибшего, 41-летняя Индрика Деви Махато, рассказала, что сначала ей позвонил руководитель на объекте и сообщил о ранении мужа и его госпитализации. Позже семье сообщили о смерти Махато. Накануне атаки он в последний раз позвонил жене по видеосвязи и просил заботиться о детях.

Семья просит вернуть тело

Бхарат Махато в течение 14 лет работал за границей и был главным кормильцем семьи в деревне Дхекаха округа Махоттари в Непале. Он отправлял домой около 20 тысяч рупий ежемесячно, в том числе для выплаты банковского кредита на строительство четырехкомнатного бетонного дома.

Индрика Махато взяла в банке кредит на 1,1 млн рупий для строительства дома. Теперь ей предстоит самостоятельно воспитывать четверых детей и выплачивать долг. Семья подала в окружную администрацию в Джалешваре заявление с просьбой к властям Непала помочь с репатриацией тела.

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По словам руководителя окружной администрации Индрадева Ядава, обращение передали в Министерство внутренних дел, откуда его должны направить в Министерство иностранных дел для начала процедуры возвращения тела. Консульский департамент уже передал дело в посольство Непала в Эр-Рияде, которое получило свидетельство о смерти Махато.

Выплаты семье недоступны

Семья не сможет получить стандартную финансовую помощь от Совета Непала по вопросам зарубежного трудоустройства и выплату по срочному страхованию жизни. Причина заключается в том, что разрешение Махато на работу истекло за год до его смерти. Эти программы обычно предусматривают выплаты около 1 млн и 1,5 млн рупий соответственно.

Посольство Непала в Эр-Рияде призвало граждан страны, находящихся в Саудовской Аравии, не выходить на улицу во время предупреждений об опасности, следить за официальными сообщениями саудовских властей и не распространять непроверенную информацию. По оценке издания, в Саудовской Аравии работают около 400 тысяч граждан Непала.

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