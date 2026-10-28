10月21日，一名45岁的尼泊尔劳务移民巴拉特·马哈托在沙特阿拉伯的一次无人机袭击中死亡。他在该王国东部省一处沙特阿美项目工地担任清洁工。据《加德满都邮报》报道，也门胡塞武装发射的一架无人机击中了该工地，来自巴基斯坦和印度的工人也在那里死亡。

死者的妻子、41岁的因德里卡·德维·马哈托说，起初工地主管给她打电话，告知其丈夫受伤并已住院。随后，家人获悉马哈托死亡。袭击前一天，他最后一次通过视频通话联系妻子，并请求她照顾孩子们。

家属请求运回遗体

巴拉特·马哈托在国外工作了14年，是尼泊尔马霍塔里县德卡哈村家庭的主要经济支柱。他每月向家中汇款约2万卢比，其中包括偿还为建造一栋四居室混凝土房屋而申请的银行贷款。

因德里卡·马哈托从银行贷款110万卢比建造住房。如今，她必须独自抚养四名子女并偿还债务。家属向贾莱什沃尔的县行政部门提交申请，请求尼泊尔当局协助将遗体运回国。

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县行政部门负责人因德拉德夫·亚达夫表示，该申请已被转交给内政部，之后将被送往外交部，以启动遗体运回程序。领事部门已将案件移交给尼泊尔驻利雅得大使馆，该使馆已收到马哈托的死亡证明。

家属无法获得补偿

该家庭将无法获得尼泊尔海外就业委员会的标准经济援助以及定期人寿保险赔付。原因是马哈托的工作许可在他死亡前一年已经到期。这些项目通常分别提供约100万和150万卢比的赔付。

尼泊尔驻利雅得大使馆呼吁身在沙特阿拉伯的该国公民，在危险警报期间不要外出，关注沙特当局的官方公告，并且不要传播未经证实的信息。据该报估计，约有40万尼泊尔公民在沙特阿拉伯工作。

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