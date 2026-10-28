W Arabii Saudyjskiej 21 października w wyniku ataku drona zginął 45-letni nepalski migrant zarobkowy Bharat Mahato. Pracował jako sprzątacz na terenie projektu Saudi Aramco we Wschodniej Prowincji królestwa. Jak informuje Kathmandu Post, dron wystrzelony przez jemeńskich Huti trafił w ten obiekt, gdzie zginęli również pracownicy z Pakistanu i Indii.

Żona zmarłego, 41-letnia Indrika Devi Mahato, powiedziała, że najpierw zadzwonił do niej kierownik na obiekcie i poinformował o zranieniu męża oraz jego hospitalizacji. Później rodzinę powiadomiono o śmierci Mahato. W przeddzień ataku po raz ostatni zadzwonił do żony przez wideorozmowę i prosił ją, by opiekowała się dziećmi.

Rodzina prosi o sprowadzenie ciała

Bharat Mahato przez 14 lat pracował za granicą i był głównym żywicielem rodziny w wiosce Dhekaha w nepalskim dystrykcie Mahottari. Co miesiąc wysyłał do domu około 20 tys. rupii, w tym na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę czteropokojowego betonowego domu.

Indrika Mahato zaciągnęła w banku kredyt w wysokości 1,1 mln rupii na budowę domu. Teraz musi samodzielnie wychowywać czworo dzieci i spłacać dług. Rodzina złożyła w administracji dystryktu w Jaleshwarze wniosek z prośbą do władz Nepalu o pomoc w repatriacji ciała.

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Według Indradeva Yadava, szefa administracji dystryktu, wniosek przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skąd ma on trafić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby rozpocząć procedurę sprowadzenia ciała. Departament konsularny przekazał już sprawę ambasadzie Nepalu w Rijadzie, która otrzymała akt zgonu Mahato.

Świadczenia dla rodziny są niedostępne

Rodzina nie będzie mogła otrzymać standardowej pomocy finansowej od Nepalskiej Rady ds. Zatrudnienia za Granicą ani wypłaty z terminowego ubezpieczenia na życie. Powodem jest to, że pozwolenie Mahato na pracę wygasło rok przed jego śmiercią. Programy te zwykle przewidują wypłaty w wysokości odpowiednio około 1 mln i 1,5 mln rupii.

Ambasada Nepalu w Rijadzie wezwała obywateli kraju przebywających w Arabii Saudyjskiej, aby nie wychodzili na zewnątrz podczas ostrzeżeń o zagrożeniu, śledzili oficjalne komunikaty władz saudyjskich i nie rozpowszechniali niezweryfikowanych informacji. Według oceny gazety w Arabii Saudyjskiej pracuje około 400 tys. obywateli Nepalu.

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