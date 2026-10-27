Dokumenty uzyskane przez dziennikarzy AFP wskazują na obecność amerykańskich wojskowych w bazie lotniczej Taura w Ekwadorze. Jak informuje Interia, od czerwca do połowy października na terenie bazy odnotowano około 20 lotów amerykańskich sił zbrojnych.

Loty i rozbudowa bazy

Według AFP w Taurze wielokrotnie lądowały amerykańskie wojskowe samoloty C-130 Hercules i C-17 Globemaster, a także konwertoplany V-22 Osprey oraz śmigłowce Black Hawk. Kilka lotów do Taury wykonano z amerykańskich obiektów wojskowych, w tym z bazy Korpusu Piechoty Morskiej Cherry Point w Karolinie Północnej i bazy lotniczej Dover w Delaware, z międzylądowaniami w Portoryko i Panamie.

Zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez AFP wskazują na aktywne prace budowlane w bazie w ostatnich miesiącach. Według agencji oczyszczono tam kilka hektarów roślinności, urządzono nowe strefy operacyjne i ustawiono dziesiątki konstrukcji przypominających szybko rozstawiane namioty wojskowe. Na terenie kompleksu zauważono również budowlę o wymiarach około 40 na 20 metrów, przypominającą hangar do obsługi technicznej samolotów z przesuwnym dachem.

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Współpraca Quito i Waszyngtonu

Baza lotnicza Taura znajduje się około godzinę jazdy od Guayaquil, portu nad Pacyfikiem, który AFP określa jako punkt przeładunkowy kokainy z Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych. Jest to jedyna ekwadorska baza lotnicza przeznaczona wyłącznie do użytku wojskowego; jej pas startowy ma długość ponad 3 tysięcy metrów.

We wrześniu prezydent Ekwadoru Daniel Noboa oświadczył, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, i powiedział, że bardziej celowe byłoby przeniesienie wszystkiego do Taury. Jednocześnie szczegóły współdziałania Quito i Waszyngtonu, według oceny AFP, nie są ujawniane: publicznie jedynie sporadycznie informuje się o przylocie samolotów lub sprzętu.

Emerytowany pułkownik sił powietrznych Roberto Marchan powiedział AFP, że zauważone samoloty i konstrukcje mogą świadczyć o przygotowaniach do długoterminowej obecności operacyjnej USA. Ekwador dołączył również do amerykańskiej inicjatywy antykartelowej „Tarcza Ameryk”, mającej na celu walkę z przemytem narkotyków i związaną z nim przemocą w regionie.

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