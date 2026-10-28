В Камбодже круизная компания Villa Vie Residences приостановила работу лайнера Odyssey, совершавшего кругосветное путешествие, из-за «чрезвычайных» расходов на топливо. Судно, рассчитанное на 650 пассажиров, пришвартовано в Сиануквиле, а компания координирует высадку людей и поиск для них временного жилья, сообщает The Japan Times.

Проживание и транспорт

Основатель Villa Vie Микаель Петтерсон заявил, что компания оплатит проживание и транспорт для жителей судна. В то же время она не предоставит им средства на выезд из Камбоджи. В заявлении Villa Vie признала, что ситуация является сложной и дестабилизирующей для жителей лайнера, членов экипажа и сотрудников.

Odyssey совершал путешествие с октября 2024 года. В отличие от обычных круизных пассажиров, его жители арендовали каюты, владели ими или оформляли аренду с последующим выкупом. Согласно рекламной брошюре компании, каюта для постоянного проживания стоила от почти 130 тысяч до 440 тысяч долларов за люкс, а ежемесячные платежи составляли от 2 тысяч до 10 тысяч долларов.

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Рост стоимости топлива

В Villa Vie заявили, что с начала войны США и Израиля против Ирана расходы компании на топливо выросли более чем на 300%. Средние расходы на топливо на одну каюту, которые ранее составляли около 1,8 тысячи долларов в месяц, достигли 8 тысяч долларов. Компания отметила, что не может просто переложить такое увеличение расходов на жителей лайнера.

С начала войны в конце февраля Odyssey пытался сократить потребление топлива, замедляя маршрут и дольше оставаясь в портах. Однако эти меры не компенсировали расходы. Villa Vie планирует в течение 60 дней оценить варианты реструктуризации и рекапитализации. Согласно маршруту, обновленному 20 октября, лайнер в 2026 году заходил в порты от Тонги до Австралии и должен был завершить год в Индии.

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