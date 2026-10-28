W Kambodży firma rejsowa Villa Vie Residences wstrzymała działalność statku Odyssey, który odbywał podróż dookoła świata, z powodu „nadzwyczajnych” kosztów paliwa. Jednostka, przeznaczona dla 650 pasażerów, jest zacumowana w Sihanoukville, a firma koordynuje zejście ludzi na ląd i poszukiwanie dla nich tymczasowego zakwaterowania, podaje The Japan Times.

Zakwaterowanie i transport

Założyciel Villa Vie, Mikael Petterson, oświadczył, że firma pokryje koszty zakwaterowania i transportu mieszkańców statku. Jednocześnie nie zapewni im środków na wyjazd z Kambodży. W oświadczeniu Villa Vie przyznała, że sytuacja jest trudna i destabilizująca dla mieszkańców liniowca, członków załogi i pracowników.

Odyssey odbywał podróż od października 2024 roku. W przeciwieństwie do zwykłych pasażerów rejsów, jego mieszkańcy wynajmowali kabiny, byli ich właścicielami lub zawierali umowy najmu z późniejszym wykupem. Według broszury promocyjnej firmy kabina do stałego zamieszkania kosztowała od niemal 130 tys. do 440 tys. dolarów za apartament, a miesięczne opłaty wynosiły od 2 tys. do 10 tys. dolarów.

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Wzrost kosztów paliwa

Villa Vie oświadczyła, że od początku wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi koszty paliwa firmy wzrosły o ponad 300%. Średnie koszty paliwa na kabinę, które wcześniej wynosiły około 1,8 tys. dolarów miesięcznie, osiągnęły 8 tys. dolarów. Firma zaznaczyła, że nie może po prostu przerzucić takiego wzrostu kosztów na mieszkańców liniowca.

Od początku wojny pod koniec lutego Odyssey próbował zmniejszyć zużycie paliwa, spowalniając trasę i pozostając dłużej w portach. Jednak działania te nie zrekompensowały kosztów. Villa Vie planuje w ciągu 60 dni ocenić opcje restrukturyzacji i dokapitalizowania. Zgodnie z trasą zaktualizowaną 20 października, liniowiec w 2026 roku zawijał do portów od Tonga po Australię i miał zakończyć rok w Indiach.

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