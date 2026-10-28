巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦批评了据报道参议员弗拉维奥·博索纳罗前往美国一事，称此举是在逃避巴西司法。正如阿纳多卢通讯社报道，这一声明是在卢拉赢得总统选举第二轮投票两天后发表的。

调查与出境禁令

据该通讯社报道，前总统雅伊尔·博索纳罗的长子在一项调查期间离开了该国，该调查涉及与非法数字博彩平台有关的可能洗钱行为。周一，联邦最高法院法官亚历山大·德莫赖斯命令博索纳罗交出所有旅行证件，包括普通护照、外交护照和意大利护照，并禁止他离开巴西。

在规定的24小时期限届满且未执行该裁决后，据阿纳多卢通讯社报道，联邦警察注销了这名参议员的巴西护照。博索纳罗在离境前不久曾公开表示，他无意逃跑，并将交出护照以就指控进行辩护。

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向博索纳罗家族发放签证

有关博索纳罗离境的信息出现的同时，美国国务院一名高级官员表示，将向这名参议员及其家人签发入境签证。

在10月4日的第一轮选举中，博索纳罗获得47%的有效选票，卢拉获得45%。在周日的第二轮投票中，卢拉获得51.76%的选票，成为巴西历史上首位能够在总统选举首轮落后后实现逆转的候选人。

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