W Korei Południowej niemal 76% ankietowanych w wieku od 60 do 74 lat stwierdziło, że nie uważa się za osoby starsze. Wśród respondentów w wieku 60–69 lat odsetek ten wyniósł 83,4%, podaje Korea Herald.

Decydujące są aktywność i zdrowie

Uczestnicy badania najczęściej wskazywali zdolność do wykonywania codziennych czynności jako kryterium starości — tak odpowiedziało 34,2%. Kolejne 26,7% wskazało stan zdrowia, 24,7% — bezpośrednio wiek, a 9,8% — aktywność ekonomiczną człowieka.

Postrzeganie własnego wieku różniło się zależnie od samopoczucia i poczucia samotności. Wśród osób, które oceniły swoje zdrowie jako złe, 58,4% nie uważało się za osoby starsze. Tak samo odpowiedziało 61,2% respondentów, którzy często czują się samotni, wobec 75,7% wśród wszystkich uczestników badania.

Oczekują możliwości uczestnictwa w społeczeństwie

Około dwie trzecie ankietowanych uważa, że starsze osoby powinny otrzymywać więcej możliwości wykorzystywania w społeczeństwie swojego doświadczenia i wiedzy. Jednocześnie 32,4% preferowało podejście, zgodnie z którym starsze osoby byłyby przede wszystkim chronione przez system zabezpieczenia społecznego.

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Opinie na temat gotowości na nowe doświadczenia były podzielone: 52% stwierdziło, że może się uczyć i próbować nowych rzeczy, natomiast 48% wskazało, że się waha. Osoby w wieku od 65 lat stanowiły ponad 20% ludności kraju według spisu z 2025 roku.

Badanie na zlecenie Hankyoreh Economy & Society Research Institute przeprowadziła firma Opinions wśród 532 osób w wieku od 60 do 74 lat w całym kraju od 21 do 25 sierpnia. Ponadto 85,8% uczestników przypisało odpowiedzialność za opiekę na starość sektorowi publicznemu i społecznościom lokalnym, a 14,2% — rodzinom.

Rządząca Demokratyczna Partia Korei omawiała stopniowe podniesienie ustawowego wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 60 lat. Propozycja rozpatrzona przez komitet partyjny w czerwcu przewidywała podniesienie wieku do 61 lat w 2029 roku, a następnie o rok co dwa lata — do 65 lat w 2037 roku.

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