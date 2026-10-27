Иран, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились продолжить диалог для укрепления сотрудничества, в частности по вопросам мира и безопасности в регионе. Стороны приняли такое решение по итогам переговоров в Тегеране, сообщает Al Jazeera со ссылкой на совместное заявление, распространенное иранскими государственными СМИ.

Переговоры в Тегеране

Встреча стала первым контактом на высоком уровне между Ираном и тремя другими государствами после подписания ими в августе Мекканского пакта о взаимной обороне. Саудовскую делегацию возглавил министр обороны принц Халид бин Салман, Пакистан представлял начальник штаба армии фельдмаршал Асим Мунир, а Турцию — глава разведки Ибрагим Калын.

В переговорах также участвовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Арагчи и секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи. По словам высокопоставленного представителя пакистанских служб безопасности, говорившего с Reuters, участники обсуждали создание региональной сети о ненападении, переговоры между США и Ираном, атаки хуситов на Саудовскую Аравию, Ормузский пролив и блокаду иранских портов Соединенными Штатами.

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Другой пакистанский чиновник сообщил Reuters, что Асим Мунир представил Ирану предложение, которое должно было бы предложить что-то и Вашингтону, и Тегерану. Деталей этого предложения собеседник агентства не раскрыл. По его словам, государства Мекканского пакта вместе с Катаром могли бы выступить гарантами договоренностей в случае их принятия.

Новые атаки хуситов

Переговоры состоялись на фоне новых атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. Представитель коалиции во главе с Эр-Риядом Турки аль-Малики заявил, что утром 27 октября коалиция перехватила три баллистические ракеты, направленные на Восточную провинцию королевства, а также сбила четыре беспилотника, направлявшиеся в южные районы страны. По его словам, пострадавших нет.

В коалиции также заявили, что вечером 26 октября сбили еще три дрона над Эр-Риядом и южными районами Саудовской Аравии. Ранее в понедельник хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда и насосные станции для перекачки нефти на западе и востоке страны. Саудовская коалиция сообщила о перехвате и уничтожении ракет, а также об ответных ударах по инфраструктуре хуситов, в том числе по туннелям, пусковым установкам и складу ракет.

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