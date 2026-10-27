伊朗、沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦同意继续开展对话，以加强合作，包括在地区和平与安全问题上的合作。各方在德黑兰会谈后作出了这一决定，半岛电视台报道，并援引伊朗国家媒体发布的一份联合声明。

德黑兰会谈

此次会晤是伊朗与另外三个国家自8月签署《麦加共同防御条约》以来的首次高层接触。沙特代表团由国防大臣哈立德·本·萨勒曼亲王率领，巴基斯坦由陆军参谋长、陆军元帅阿西姆·穆尼尔代表，土耳其则由情报部门负责人易卜拉欣·卡林代表。

伊朗总统马苏德·佩泽希基安、外交部长阿巴斯·阿拉格齐以及最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊也参加了会谈。一名接受路透社采访的巴基斯坦高级安全官员表示，与会者讨论了建立地区互不侵犯网络、美伊谈判、胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击、霍尔木兹海峡以及美国对伊朗港口的封锁。

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另一名巴基斯坦官员告诉路透社，阿西姆·穆尼尔向伊朗提出了一项方案，该方案将为华盛顿和德黑兰双方提供一些东西。这名消息人士没有披露该方案的细节。他表示，《麦加条约》成员国可与卡塔尔一道，在有关安排获得通过的情况下担任其担保方。

胡塞武装的新一轮袭击

会谈是在也门胡塞武装对沙特阿拉伯发动新一轮袭击的背景下举行的。由利雅得领导的联军发言人图尔基·马利基表示，10月27日上午，联军拦截了三枚射向该王国东部省份的弹道导弹，并击落了四架飞往该国南部地区的无人机。他表示，没有人员伤亡。

联军还表示，10月26日晚在利雅得和沙特阿拉伯南部地区上空击落了另外三架无人机。周一早些时候，胡塞武装宣称袭击了利雅得机场以及该国西部和东部的石油泵站。沙特联军报告称拦截并摧毁了导弹，同时对胡塞武装基础设施实施了报复性打击，包括隧道、发射装置和一处导弹仓库。

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