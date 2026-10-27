Iran, Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan uzgodniły kontynuowanie dialogu w celu wzmocnienia współpracy, w tym w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Strony podjęły taką decyzję po rozmowach w Teheranie, informuje Al Jazeera, powołując się na wspólne oświadczenie rozpowszechnione przez irańskie media państwowe.

Rozmowy w Teheranie

Spotkanie było pierwszym kontaktem na wysokim szczeblu między Iranem a trzema pozostałymi państwami od czasu podpisania przez nie w sierpniu Paktu Mekkańskiego o wzajemnej obronie. Saudyjskiej delegacji przewodniczył minister obrony książę Chalid bin Salman, Pakistan reprezentował szef sztabu armii marszałek polny Asim Munir, a Turcję — szef wywiadu Ibrahim Kalin.

W rozmowach uczestniczyli również prezydent Iranu Masud Pezeszkian, minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oraz sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mohsen Rezaei. Według wysokiego rangą przedstawiciela pakistańskich służb bezpieczeństwa, który rozmawiał z Reutersem, uczestnicy omawiali utworzenie regionalnej sieci o nieagresji, rozmowy między USA a Iranem, ataki Huti na Arabię Saudyjską, Cieśninę Ormuz oraz blokadę irańskich portów przez Stany Zjednoczone.

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Inny pakistański urzędnik powiedział Reutersowi, że Asim Munir przedstawił Iranowi propozycję, która miałaby zaoferować coś zarówno Waszyngtonowi, jak i Teheranowi. Rozmówca agencji nie ujawnił szczegółów tej propozycji. Według niego państwa Paktu Mekkańskiego wraz z Katarem mogłyby wystąpić jako gwaranci porozumień, jeśli zostaną one przyjęte.

Nowe ataki Huti

Rozmowy odbyły się na tle nowych ataków jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską. Rzecznik koalicji kierowanej przez Rijad Turki al-Maliki oświadczył, że rano 27 października koalicja przechwyciła trzy rakiety balistyczne skierowane na Prowincję Wschodnią królestwa, a także zestrzeliła cztery drony lecące w kierunku południowych obszarów kraju. Jak poinformował, nie ma poszkodowanych.

Koalicja oświadczyła również, że wieczorem 26 października zestrzeliła kolejne trzy drony nad Rijadem i południowymi regionami Arabii Saudyjskiej. Wcześniej w poniedziałek Huti poinformowali o ataku na lotnisko w Rijadzie oraz stacje pomp do przesyłu ropy na zachodzie i wschodzie kraju. Saudyjska koalicja poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu rakiet, a także o odwetowych uderzeniach w infrastrukturę Huti, w tym tunele, wyrzutnie i magazyn rakiet.

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