30 października w obwodzie kijowskim przez 11 godzin nie będzie prądu

30 października w obwodzie kijowskim będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu dla wszystkich grup odbiorców. Przerwy w dostawach prądu potrwają od 6 do 11 godzin, w zależności od grupy.

Harmonogramy przerw w dostawie prądu w obwodzie kijowskim 30 października 2026 r.:

grupa 1.1 – od 08:00 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00;

grupa 1.2 – od 07:30 do 11:30, od 12:00 do 15:00 oraz od 18:00 do 22:00;

grupa 2.1 – od 07:30 do 11:30 oraz od 18:00 do 22:00;

zmiana 2.2 – od 07:30 do 11:30 oraz od 18:00 do 21:00;

zmiana 3.1 – od 11:00 do 18:30;

zmiana 3.2 – od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00;

zmiana 4.1 – od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00;

zmiana 4.2 – od 11:00 do 15:00 oraz od 21:30 do 24:00;

zmiana 5.1 – od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30;

zmiana 5.2 – od 14:30 do 21:00;

zmiana 6.1 – od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30;

zmiana 6.2 – od 06:00 do 08:00 oraz od 14:30 do 18:30.

Informację tę podaje DTEK.

W piątek, 30 października, w szeregu obwodów Ukrainy będą stosowane godzinowe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia dla odbiorców indywidualnych mogą obejmować od 1,5 do 2,5 kolejki.

Według stanu na poranek 29 października, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną pozbawieni prądu są odbiorcy w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim. W niektórych regionach Ukrainy stosuje się godzinowe przerwy w dostawach prądu o zakresie do 2,5 tury, a w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono przerwy awaryjne.

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