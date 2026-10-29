10月30日，基辅州将停电11小时

10月30日，基辅州所有用电组别将实施限电计划。根据各组别不同，停电时间为6小时至11小时不等。

2026年10月30日基辅州停电时间表：

第1.1组——08:00至11:30及18:00至22:00；

第1.2组——07:30至11:30、12:00至15:00及18:00至22:00；

第2.1组——07:30至11:30及18:00至22:00；

第2.2组——07:30至11:30及18:00至21:00；

第3.1班次——11:00至18:30；

第3.2班次——11:00至15:00及21:30至24:00；

第4.1组——11:00至15:00及21:30至24:00；

第4.2组——11:00至15:00及21:30至24:00；

第5.1组——06:00至08:00及14:30至18:30；

第5.2组——14:30至21:00；

第6.1组——06:00至08:00及14:30至18:30；

第6.2批——06:00至08:00及14:30至18:30。

DTEK公司发布了这一消息。

10月30日（星期五），乌克兰部分地区将实施按小时轮流限电。针对居民用户的限电范围可能涵盖1.5至2.5个时段。

截至10月29日上午，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州的用户已断电。 乌克兰部分地区实施了最高达2.5轮的限电措施，而基辅及基辅州则实施了紧急停电。

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