10月30日，基辅州将停电11小时
10月30日，基辅州所有用电组别将实施限电计划。根据各组别不同，停电时间为6小时至11小时不等。
2026年10月30日基辅州停电时间表：
第1.1组——08:00至11:30及18:00至22:00；
第1.2组——07:30至11:30、12:00至15:00及18:00至22:00；
第2.1组——07:30至11:30及18:00至22:00；
第2.2组——07:30至11:30及18:00至21:00；
第3.1班次——11:00至18:30；
第3.2班次——11:00至15:00及21:30至24:00；
第4.1组——11:00至15:00及21:30至24:00；
第4.2组——11:00至15:00及21:30至24:00；
第5.1组——06:00至08:00及14:30至18:30；
第5.2组——14:30至21:00；
第6.1组——06:00至08:00及14:30至18:30；
第6.2批——06:00至08:00及14:30至18:30。
DTEK公司发布了这一消息。
10月30日（星期五），乌克兰部分地区将实施按小时轮流限电。针对居民用户的限电范围可能涵盖1.5至2.5个时段。
截至10月29日上午，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州的用户已断电。 乌克兰部分地区实施了最高达2.5轮的限电措施，而基辅及基辅州则实施了紧急停电。