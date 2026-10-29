30 октября Киевская область останется без света до 11 часов

30 октября в Киевской области будут действовать графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Электроэнергии не будет с 6 до 11 часов в зависимости от категории.

Графики отключения света в Киевской области 30 октября 2026 года:

очередь 1.1 — с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

очередь 1.2 – с 07:30 до 11:30, с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

очередь 2.1 – с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

очередь 2.2 — с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 21:00;

очередь 3.1 – с 11:00 до 18:30;

очередь 3.2 – с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

очередь 4.1 — с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

очередь 4.2 — с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

смена 5.1 – с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;

смена 5.2 – с 14:30 до 21:00;

очередь 6.1 — с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;

очередь 6.2 – с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30.

Об этом сообщает ДТЭК.

В пятницу, 30 октября, в ряде областей Украины будут применяться почасовые отключения электроэнергии. Ограничения для бытовых потребителей могут охватывать от 1,5 до 2,5 очередей.

По состоянию на утро 29 октября из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В некоторых регионах Украины применяются почасовые отключения света объемом до 2,5 очереди, а в Киеве и Киевской области введены аварийные отключения.

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