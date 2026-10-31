Католические именины 31 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

31 октября в католической традиции чествуют нескольких святых, чьи имена стали популярными в разных странах Европы. Среди них — Вольфганг, Квентин, Антонин, Люцилла, Бега и Нотбурга. Рассказываем, что означают эти и другие имена, кого можно поздравить с именинами и почему День ангела имеет особое значение для верующих.

В католических календарях 31 октября отмечается день памяти святого Вольфганга Регенсбургского, святого Квентина, святого Антонина Миланского, святой Беги и святой Нотбурги. Также в этот день поминают святого Альфонса Родригеса, святого Фойллана и других христиан, которые прославились благодаря своей вере и служению людям.

С этими святыми связаны мужские и женские имена, имеющие различное происхождение. Одни пришли из латыни, другие — из древних германских языков. Часть имен и сегодня распространена в Европе, а некоторые встречаются значительно реже.

Женские имена и их значения

Люцилла — имя латинского происхождения, которое связывают со словом lux, то есть «свет». Его также рассматривают как уменьшительную форму имени Люция. Поэтому значение имени Люцилла часто передают как «светлая», «сияющая» или «маленький свет». В католической традиции 31 октября поминают святую Люциллу Римскую, которую почитают как мученицу.

Бега — древнее имя, связанное с ирландской христианской традицией. Его точное происхождение и значение остаются предметом дискуссий, поэтому не стоит приписывать ему одно бесспорное толкование. Святая Бега, которую также называют Би, по преданию, отказалась от брака по договоренности и посвятила свою жизнь молитве. Её имя сохранилось в названиях церквей и местностей в Великобритании.

Нотбурга — имя древнегерманского происхождения. Его значение связывают с защитой в беде или помощью в беде. В христианской традиции известно несколько святых с этим именем. В частности, святая Нотбурга Кельнская была монахиней, которую почитали за набожность. Её история напоминает о важности веры, доброты и преданности своим убеждениям.

Ирина — имя греческого происхождения, означающее «мир» или «покой». Оно связано с древнегреческим словом eirēnē — «мир». Имя распространено во многих странах и имеет различные формы, в частности Ирена и Ирен. В католических календарях 31 октября также поминают блаженную Ирену Стефани — миссионерку, которая помогала больным и нуждающимся в Африке.

Модеста — женское имя латинского происхождения, образованное от слова modestus. Оно означает «скромная», «сдержанная» или «умеренная». Это имя связано с добродетелью скромности, которую в христианской традиции считают важной чертой характера. В списках католических святых 31 октября упоминается блаженная Модеста Моро Бриз.

Мария Изабель — двойное имя, в котором соединились две древние традиции. Мария имеет библейское происхождение, а его точное первоначальное значение остается предметом дискуссий. Изабель — форма имени Елизавета, которое происходит из древнееврейского языка и обычно толкуется как «Бог — моя клятва» или «Божье обещание». В католических списках святых и блаженных 31 октября упоминается Мария Изабель Сальват Ромеро.

Мужские имена и их значения

Вольфганг — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из частей, связанных со словами «волк» и «путь» или «движение». Точное толкование имени зависит от его исторического происхождения, но оно относится к древним германским именам. Самый известный святой с этим именем — Вольфганг Регенсбургский, епископ и миссионер, живший в X веке. Он заботился об образовании, церковных реформах и помощи бедным.

Квентин — имя латинского происхождения, связанное со словом quintus, означающим «пятый». В древнем Риме подобные имена могли указывать на порядок рождения ребенка в семье. Святой Квентин был христианским миссионером, проповедовавшим в Галлии и погибшим за веру. Его имя особенно известно во Франции, где в его честь назван город Сен-Кантен.

Антонин — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Антониев. Его точное первоначальное значение неизвестно, хотя в различных источниках встречаются традиционные толкования. В католической традиции 31 октября поминают святого Антонина Миланского, который был епископом в VII веке. Его помнят за церковное служение и содействие распространению христианства.

Арнульф — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из элементов, означающих «орел» и «волк». Такие сочетания были характерны для древних германских имен, ведь названия животных символизировали силу и отвагу. Это имя носили несколько исторических личностей, в частности святые и церковные деятели.

Эрт — древнее имя, связанное с христианской традицией Британских островов. Оно известно благодаря святому Эрту, которого почитают в некоторых католических календарях 31 октября. Его происхождение и значение не имеют общепринятого объяснения, поэтому имя не стоит связывать с конкретным переводом без дополнительных доказательств.

Винсент — имя латинского происхождения, образованное от слова vincere, что означает «побеждать». Поэтому его толкуют как «победитель» или «тот, кто побеждает». Имя распространено во многих европейских странах, а в украинском языке ему соответствует форма Винцент или Винсент. В христианской традиции есть немало святых с этим именем.

Альфонс — имя германского происхождения. Его связывают со словами, означающими «благородный» и «готовый» или «отважный». В испанской традиции распространена форма Альфонсо. 31 октября католическая церковь поминает святого Альфонсо Родригеса — иезуита, который много лет служил в монастыре и был известен своей скромностью и преданностью повседневному труду.

Фойллан — имя кельтского происхождения, известное благодаря святому Фойллану, миссионеру и монаху VII века. Он служил в монастырях на территории современной Великобритании и континентальной Европы. Точное значение имени не имеет общепринятого объяснения. Оно остаётся редким, но сохраняет связь с ранней христианской историей Европы.

Абаидас — редкое имя, которое встречается в списках раннехристианских святых. В некоторых источниках его также передают как Абадиас. Происхождение и точное значение имени не установлены однозначно. В католических календарях 31 октября упоминается святой Абаидас, однако подробных исторических сведений о нём сохранилось немного.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, имя которого носит человек и с которым он связывает свой духовный путь. В католической традиции святые являются примерами веры и служения ближним. Верующие могут обращаться к ним в молитвах и просить заступничества. Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Дату празднования часто связывают с днём памяти святого покровителя. Если у человека есть несколько святых с таким же именем, конкретная дата может зависеть от семейной или местной традиции.

Для верующих День ангела — это повод вспомнить о духовных ценностях, поблагодарить за поддержку и помолиться. В то же время это и тёплый личный праздник, когда близкие могут поздравить человека и пожелать ему добра.

Как отмечать именины

В католической традиции в этот день можно посетить мессу, помолиться или прочитать историю святого, в честь которого назвали человека. Некоторые посвящают время добрым делам, помогают тем, кто в этом нуждается, или проводят день с семьёй. Празднование не обязательно должно быть шумным. Иногда достаточно спокойной встречи с близкими, телефонного звонка или небольшого подарка. Главное — помнить об имениннике и уделить ему внимание.

Если среди ваших друзей, коллег или родственников есть люди с именами, связанными со святыми 31 октября, поздравьте их с Днём ангела. Даже несколько искренних слов могут сделать этот день особенным.

Как поздравить с Днём ангела

Для поздравления не нужно подбирать сложные фразы. Лучше всего пожелать человеку здоровья, любви, спокойствия, благополучия и поддержки близких. Если именинник придерживается религиозных традиций, можно добавить пожелание Божьей защиты.

Например, можно написать так: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, придаёт сил и помогает находить правильные решения. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и искренних людей рядом. Пусть каждый день приносит хорошие новости и новые поводы для радости».

Или выбрать более краткое поздравление: «С именинами! Желаю мира, тепла, радости и благополучия. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддерживают и вдохновляют, а в сердце не будет недостатка в вере и надежде. Божьей защиты и счастливых дней!» День ангела — это хороший повод напомнить близким, что они важны для вас. Искреннее поздравление, сказанное вовремя, иногда ценнее любого подарка.

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