Украина может получить от ЕС на 265 млн евро меньше из-за невыполненных условий

30 октября стало известно, что Европейский Союз предлагает выделить Украине на 264,6 млн евро меньше, чем просил Киев. Причина — Украина выполнила не все условия для получения девятого транша в рамках программы Ukraine Facility. В то же время Еврокомиссия учла частичное выполнение одного из требований и дополнительный шаг в сфере ядерной безопасности, что помогло уменьшить сумму недополученных средств.

Европейский Союз предлагает одобрить для Украины выплату в размере 8,04 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Однако эта сумма на 264,6 млн евро меньше, чем запрашивал Киев.

По данным издания, после учета средств, которые Украина уже получила авансом, фактическая сумма выплаты составит около 7,8 млрд евро. Окончательное решение должен принять Совет ЕС. Его ожидают до конца ноября.

Какие условия выполнила Украина

Для получения девятого транша Европейская комиссия проверила выполнение 18 шагов, предусмотренных договоренностями с Украиной. Из них удовлетворительными признали 16. Среди выполненных требований — модернизация ИТ-системы для исполнения судебных решений, утверждение Стратегии защиты прав человека и программы противодействия торговле людьми. Также Украина приняла стратегию сокращения государственной собственности в банковском секторе и Стратегию занятости населения.

Отдельные обязательства касались поддержки людей, нуждающихся в дополнительной защите. В частности, речь идет об инвестициях в образование, здравоохранение и жилье для ветеранов с инвалидностью, семей погибших ветеранов и внутренне перемещенных лиц. Кроме того, среди выполненных мер — подготовка независимой оценки работы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, развитие электронной идентификации и меры по мониторингу водных ресурсов.

Какие два требования остались невыполненными

В то же время Еврокомиссия не признала полностью выполненными два требования. Первое касается наблюдательных советов государственных предприятий. Второе — принятие «дорожной карты» постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии. В случае с наблюдательными советами Украина должна была назначить органы управления государственных предприятий, в которых большинство членов являются независимыми. Однако соответствующие назначения состоялись лишь на 10 предприятиях из 15, предусмотренных требованием.

Поэтому Еврокомиссия учла этот шаг как частично выполненный. Это позволило уменьшить сумму, которую Украина могла бы недополучить из-за невыполнения условий. Вторая проблема — отсутствие утвержденной «дорожной карты», предусматривающей постепенное открытие рынков газа и электроэнергии для более свободной конкуренции. Этот документ должен определить, как именно Украина будет двигаться к либерализации энергетических рынков.

Как Украине удалось сократить потери

На окончательный расчет повлияли и дополнительные обстоятельства. В частности, Украина подала запрос на проведение миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна оценить регулирование в сфере ядерной и радиационной безопасности. Этот шаг предусмотрен в числе условий для будущего, десятого транша. Однако его учли при оценке прогресса Украины, что также повлияло на расчет выплаты.

По информации «Европейской правды», благодаря частичному выполнению требования относительно наблюдательных советов и подаче запроса на миссию МАГАТЭ Еврокомиссия предложила выплатить Украине на 529,4 млн евро больше, чем могла бы при другом расчете. В результате разница между суммой, которую запрашивала Украина, и выплатой, предложенной Еврокомиссией, составляет 264,6 млн евро. Без учета этих двух факторов разрыв мог составить почти 800 млн евро.

Теперь предложенную сумму должен утвердить Совет ЕС. Решение ожидается до конца ноября. До этого момента речь идет именно о предложении Еврокомиссии, а не об окончательно утвержденной выплате.

Украина должна получить 17 миллиардов евро бюджетной поддержки от Евросоюза до конца 2026 года, однако эти средства будут зависеть от выполнения необходимых реформ. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Он также заверил, что ЕС будет участвовать в финансировании потребностей Украины в 2027 году и призвал международных партнеров увеличить помощь.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут длиться 15–20 лет.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Национальной стратегии в сфере прав человека, которая учитывает евроинтеграционный курс Украины. Документ должен помочь выполнить обязательства государства в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

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