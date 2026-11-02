Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский заявил, что бывший глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко не обращался в украинские правоохранительные органы с сообщением об угрозе его жизни в Австрии.

По словам Ковальского, ситуация может быть попыткой создать основания для получения убежища. «Кто-то пытается создать веские основания для получения убежища», — отметил он.

«Юридически у нас ничего нет, производство по данному факту не регистрировалось, заявления от него (Кравченко — «Главком») не поступало. Также я понимаю, что в Австрии по данному факту ведется уголовное производство», — сказал Ковальский.

По словам и.о. генерального прокурора, австрийцы не обращались в Офис генпрокурора с запросом о предоставлении международно-правовой помощи, а когда такой запрос поступит, будет подготовлен ответ.

«Лично моя точка зрения человека, прочитавшего все эти новости, – что кто-то пытается создать хорошее основание для предоставления убежища», – подчеркнул Ковальский.

Об этом он сообщил во время закрытой встречи с представителями СМИ.

Напомним, что в Офисе генерального прокурора завершили расследование в отношении экс-главы ведомства Руслана Кравченко.



Бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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