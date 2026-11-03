Генерал Иван Гаврилюк назначен руководителем «Укроборонпрома»

Решение о назначении Ивана Юрьевича Гаврилюка принял наблюдательный совет компании по итогам конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами. Поиск, отбор и предварительную оценку кандидатов осуществляло украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

Как отмечается в сообщении, Гаврилюк имеет многолетний опыт военной службы, управленческой деятельности и работы в сфере обороны. В компании считают, что его опыт и понимание потребностей Сил обороны Украины являются важными предпосылками для развития «УкрОборонПрома», наращивания производственных мощностей предприятий и укрепления оборонно-промышленного комплекса.

Там также подчеркнули, что назначение нового руководителя является очередным шагом в трансформации «УкрОборонПрома» в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.

Об этом сообщается со ссылкой на «УкрОборонПром».

Напомним, что «Укроборонпром» объявил конкурс на должность генерального директора.

После увольнения генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность» Германа Сметанина наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности руководителя Сергея Боева. Кадровое решение было принято на фоне событий, связанных со взрывами в Вишневом.

Генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин 14 июля заявил о завершении работы на своей должности. Причину увольнения он не назвал.

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