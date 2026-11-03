Генерала Івана Гаврилюка призначили керівником Укроборонпрому

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Рішення про призначення Івана Юрійовича Гаврилюка ухвалила наглядова рада товариства за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами. Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Як зазначається в повідомленні, Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони. У компанії вважають, що його досвід і розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку "УкрОборонПрому", нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Там також наголосили, що призначення нового керівника є черговим кроком у трансформації "УкрОборонПрому" в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Про це повідомляється з посиланням на УкрОборонПром.

Нагадаємо, що Укроборонпром оголосив конкурс на посаду гендиректора.

Після звільнення генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» Германа Сметаніна наглядова рада компанії призначила виконувачем обов’язків очільника Сергія Боєва. Кадрове рішення ухвалили на тлі подій, пов’язаних із вибухами у Вишневому.

Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін 14 липня заявив про завершення роботи на своїй посаді. Причину звільнення він не назвав.

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