Generał Iwan Hawryliuk został mianowany szefem Ukroboronpromu

Decyzję o mianowaniu Iwana Jurijowicza Hawryliuka podjęła rada nadzorcza spółki na podstawie wyników konkursu oraz końcowych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Poszukiwanie, selekcję i wstępną ocenę kandydatów przeprowadziło ukraińskie przedstawicielstwo międzynarodowej firmy Amrop Partnership.

Jak zaznaczono w komunikacie, Hawryliuk posiada wieloletnie doświadczenie w służbie wojskowej, zarządzaniu oraz pracy w sektorze obronnym. W spółce uważa się, że jego doświadczenie i zrozumienie potrzeb Sił Obronnych Ukrainy stanowią istotne przesłanki dla rozwoju „UkrOboronPromu”, zwiększania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienia kompleksu obronno-przemysłowego.

Podkreślono tam również, że mianowanie nowego szefa jest kolejnym krokiem w transformacji „UkrOboronPromu” w nowoczesną, wydajną i konkurencyjną firmę z branży obronnej.

Informację tę podano z powołaniem się na „UkrOboronProm”.

Przypomnijmy, że „UkrOboronProm” ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora generalnego.

Po zwolnieniu dyrektora generalnego spółki akcyjnej „Ukraiński Przemysł Obronny” Germana Smetanina rada nadzorcza firmy mianowała Siergieja Bojewa pełniącym obowiązki szefa. Decyzja kadrowa została podjęta w kontekście wydarzeń związanych z wybuchami w Wyshnewe.

Dyrektor generalny Ukroboronpromu Herman Smetanin 14 lipca ogłosił zakończenie pracy na swoim stanowisku. Nie podał przyczyny rezygnacji.

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