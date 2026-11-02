总检察长办公室就克拉夫琴科关于奥地利可能发生袭击事件的声明发表了评论

代理总检察长安东·科瓦尔斯基表示，总检察长办公室前负责人鲁斯兰·克拉夫琴科并未向乌克兰执法机构报告其在奥地利面临生命威胁的情况。

科瓦尔斯基称，这一情况可能是为了制造申请庇护的借口。“有人正试图为申请庇护制造一个充分的理由，”他指出。

“从法律角度来看，我们没有任何依据，未就此事件立案，也未收到他（克拉夫琴科——《格拉夫科姆》）的任何申诉。此外，我了解到奥地利方面已就此事件启动了刑事诉讼程序，”科瓦尔斯基说道。

据代理总检察长称，奥地利方面尚未向总检察长办公室提出提供国际法律援助的请求，一旦收到此类请求，将准备答复。

“就我个人而言，作为一名阅读了所有相关新闻的人，我认为有人正试图为申请庇护制造一个充分的理由，”科瓦尔斯基强调道。

他在与媒体举行的闭门会议上透露了这一消息。

需要指出的是，总检察长办公室已完成对该机构前负责人鲁斯兰·克拉夫琴科的调查。



前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

此外，据透露，鲁斯兰·克拉夫琴科申报了2026年未满全年期间136万格里夫纳的工资收入，而其妻子亚历山德拉的收入则超过了540万格里夫纳。 关于这对夫妇的财产、收入和储蓄的信息，均包含在其离职后提交的申报表中。

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