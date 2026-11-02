Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski oświadczył, że były szef Biura Prokuratora Generalnego Rusłan Kravczenko nie zwrócił się do ukraińskich organów ścigania z informacją o zagrożeniu życia w Austrii.

Według Kowalskiego sytuacja ta może stanowić próbę stworzenia podstaw do uzyskania azylu. „Ktoś próbuje stworzyć solidną podstawę do uzyskania azylu” – zaznaczył.

„Z prawnego punktu widzenia nie mamy żadnych podstaw, nie wszczęto postępowania w tej sprawie, nie otrzymaliśmy od niego (Krawczenki – „Glavkom”) żadnego zgłoszenia. Rozumiem również, że w Austrii toczy się postępowanie karne w tej sprawie” – powiedział Kowalski.

Według pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Austriacy nie zwrócili się do Biura Prokuratora Generalnego z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej na gruncie prawa międzynarodowego, a gdy taki wniosek nadejdzie, zostanie przygotowana odpowiedź.

„Osobiście, jako osoba, która zapoznała się z tymi wszystkimi doniesieniami, uważam, że ktoś próbuje stworzyć solidną podstawę do ubiegania się o azyl” – podkreślił Kowalski.

Poinformował o tym podczas zamkniętego spotkania z mediami.

Przypomnijmy, że w Prokuraturze Generalnej zakończono śledztwo w sprawie byłego szefa tej instytucji Rusłana Kravczenki.



Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Wiadomo również, że Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu złożonym po odejściu ze stanowiska.

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