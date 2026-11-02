在基辅州的彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡，人们正被从一栋建筑中疏散出来。乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫目前身处事发现场。事件的具体情况目前正在核实中。

据本社记者报道，彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡村建筑内的人员正在被疏散至室外。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫也已抵达现场。

此外，事发期间可听到枪声，现场还使用了催泪瓦斯。

乌克兰国民卫队在Telegram上通报称，将把彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡大楼内的人员疏散，并在必要时提供援助。

“已采取措施将人员从大楼中疏散。如有需要，将向所有人提供必要的援助，”通告中写道。

围观人群正在散去。

乌克兰通讯社记者从现场发回了这一消息。

“亚速”营部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突事件发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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