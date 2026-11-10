儿童医学中心的胸外科医生救治了一名来自利沃夫州谢普蒂茨基市的3岁女童，其呼吸道内卡着一根又长又尖的建筑螺丝。 在当地医院进行X光检查时发现了该异物，随后孩子被紧急送往“奥赫马特迪特”儿童医院。

这名3岁9个月大的女童入院时病情为中度危重，表现为剧烈咳嗽、呼吸困难和躁动不安。

鉴于存在损伤呼吸道的危险，医护人员未作迟疑，立即将这位小患者送入手术室。

儿童医学中心胸外科医生亚历山大·科洛迪解释说，由于异物的尺寸和锋利的边缘，它对孩子的健康构成了严重威胁。

“这是一颗螺丝，对于这个年龄段的儿童来说，它既锋利又长。主要危险在于，它可能会刺伤支气管壁，导致穿孔或大出血。因此必须尽快采取行动。 异物在支气管内停留的时间越长，黏膜水肿就越严重，炎症反应也会加剧，”亚历山大·科洛迪强调道。

据女孩母亲描述，孩子是在家中自行从踢脚线中取出了这颗螺丝。就在大人们稍不留神的一瞬间，孩子找到了这枚尖锐的建筑构件，随后它便进入了她的呼吸道。

得益于医务人员的丰富经验和团队的默契配合，螺丝最终被小心翼翼地取出，未出现任何并发症。

除胸外科医生亚历山大·科洛迪外，麻醉师雅娜·格雷丘赫和外科实习医生索菲娅·富尔达斯也参与了此次手术。

得益于及时就医和成功的干预，女孩的病情迅速好转。手术后的第二天，孩子便在状况良好时出院回家。

据儿童医学中心“奥赫马特迪特”医院报道。

此前，在以M.I.皮罗戈夫命名的文尼察州立临床医院，医务人员为一名军人实施了复杂的重建手术，该军人因俄罗斯无人机袭击而遭受了严重的开放性碎裂性骨折。 医生们竭尽全力为这位捍卫者保住了肢体。

在利沃夫国立医科大学附属医院，首次成功实施了心脏移植手术。接受新心脏的是一名60岁的利沃夫州居民，他被诊断为终末期心力衰竭。 该患者的心脏射血分数低于20%，且内科和外科治疗手段均已用尽。

来自伊万诺-弗兰科夫斯克州的58岁外科医生柳博米尔·帕罗霍尼亚克在一次预防性体检中发现了这一危及生命的心脏病变。 利沃夫圣潘泰莱蒙医院的专家们通过首次采用微创方法实施极其复杂的升主动脉弓置换手术，成功挽救了这位患者的生命。

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