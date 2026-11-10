W obwodzie lwowskim 4-letnia dziewczynka wdychała wkręt budowlany; dziecko udało się uratować

Chirurdzy klatki piersiowej z Centrum Medycyny Dziecięcej uratowali 3-letnią dziewczynkę z miasta Szeptycki w obwodzie lwowskim, w której drogach oddechowych utknął długi i ostry śruby budowlane. Ciało obce wykryto podczas badania rentgenowskiego w lokalnym szpitalu, po czym dziecko zostało natychmiast przewiezione do „Okhmatditu”.

Dziewczynkę w wieku 3 lat i 9 miesięcy przyjęto do szpitala w stanie średniej ciężkości. Obserwowano u niej silny kaszel, duszności i niepokój.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia dróg oddechowych lekarze nie zwlekali i natychmiast przewieźli małą pacjentkę na salę operacyjną.

Chirurg klatki piersiowej Centrum Medycyny Dziecięcej Oleksandr Kolodij wyjaśnił, że obcy przedmiot stanowił poważne zagrożenie dla zdrowia dziecka ze względu na swoje rozmiary i ostry brzeg.

„To śruba, która jest wystarczająco ostra i długa jak na dziecko w tym wieku. Główne zagrożenie polegało na tym, że mogła ona zranić ściankę oskrzeli, spowodować perforację lub silne krwawienie. Dlatego należało działać jak najszybciej. Im dłużej ciało obce pozostaje w oskrzelach, tym bardziej puchnie błona śluzowa i nasila się proces zapalny” – podkreślił Oleksandr Kolodij.

Według relacji matki dziewczynka samodzielnie wyjęła śrubę z listwy przypodłogowej w domu. Kiedy dorośli na chwilę się odwrócili, dziecko znalazło ostry element budowlany, który następnie znalazł się w jej drogach oddechowych.

Dzięki doświadczeniu lekarzy i zgranej pracy zespołu udało się ostrożnie usunąć śrubę bez żadnych komplikacji.

W operacji, obok chirurga klatki piersiowej Oleksandra Kolodija, uczestniczyli anestezjolog Jana Greczuch oraz stażystka-chirurg Sofia Furdas.

Dzięki szybkiemu zgłoszeniu się po pomoc medyczną i udanej interwencji stan dziewczynki szybko się poprawił. Już następnego dnia po operacji dziecko w zadowalającym stanie zostało wypisane do domu.

Informację tę przekazało Centrum Medycyny Dziecięcej szpitala „Okhmatdyt”.

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