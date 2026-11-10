Во Львовской области 4-летняя девочка вдохнула строительный шуруп, ребёнка спасли

Торакальные хирурги Центра детской медицины спасли 3-летнюю девочку из города Шептицкий Львовской области, в дыхательных путях которой оказался длинный и острый строительный шуруп. Инородное тело обнаружили во время рентгенологического обследования в местной больнице, после чего ребенка срочно доставили в «Охматдет».

Девочку в возрасте 3 лет и 9 месяцев госпитализировали в состоянии средней тяжести. У неё наблюдались сильный кашель, одышка и беспокойство.

Из-за опасности повреждения дыхательных путей медики не стали медлить и сразу доставили маленькую пациентку в операционную.

Торакальный хирург Центра детской медицины Александр Колодий пояснил, что посторонний предмет представлял серьезную угрозу для здоровья ребенка из-за своих размеров и острого края.

«Это шуруп, и он достаточно острый и длинный для ребенка такого возраста. Главная опасность заключалась в том, что он мог повредить стенку бронха, вызвать перфорацию или сильное кровотечение. Поэтому действовать нужно было как можно быстрее. Чем дольше инородное тело находится в бронхах, тем сильнее отекает слизистая и усиливается воспалительный процесс», — подчеркнул Александр Колодий.

По словам матери, девочка самостоятельно достала шуруп из плинтуса дома. Пока взрослые на мгновение отвлеклись, ребенок нашел острый строительный элемент, который впоследствии оказался в ее дыхательных путях.

Благодаря опыту медиков и слаженной работе команды шуруп удалось осторожно извлечь без осложнений.

В операции вместе с торакальным хирургом Александром Колодием принимали участие анестезиолог Яна Гречух и интерн-хирург София Фурдас.

Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью и успешному вмешательству состояние девочки быстро улучшилось. Уже на следующий день после операции ребенка в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Об этом сообщает Центр детской медицины. Больница «Охматдет».

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