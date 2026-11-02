泽连斯基任命了乌克兰驻斐济和毛里求斯的外交代表

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基任命乌克兰驻澳大利亚和莫桑比克大使兼任另外两个国家的外交代表。

具体而言，乌克兰驻澳大利亚大使瓦西里·米罗什尼琴科还将代表乌克兰在斐济共和国履职。与此同时，乌克兰驻莫桑比克大使罗斯蒂斯拉夫·特罗嫩科将兼任乌克兰驻毛里求斯共和国大使。

瓦西里·米罗什尼琴科曾于2002年至2004年期间领导国际青年组织“欧洲青年议会——乌克兰”。

2006年至2022年，他曾担任专注于战略传播的CFC Big Ideas公司的合伙人， 并于2007年至2022年担任乌克兰-英国城市俱乐部乌克兰办事处的主任兼主席。

2014年，他成为乌克兰危机媒体中心的联合创始人；2015年至2016年，他担任专业政府协会理事会主席。 2021年5月，他被任命为乌克兰研究所监事会成员；2022年3月，出任乌克兰国防部长顾问。

自2022年4月1日起担任乌克兰驻澳大利亚大使。

罗斯蒂斯拉夫·特罗嫩科于1984年至1986年在莫桑比克担任翻译。

1992年，他在乌克兰开启外交生涯；1993年，作为联合国人权计划的奖学金获得者，他曾在日内瓦和斯特拉斯堡学习； 1994年，他作为联合国官方观察员参加了莫桑比克首届民主选举。

1997年至1999年，担任乌克兰常驻联合国代表团（维也纳）顾问。

1999年至2001年，担任乌克兰驻巴西临时代办。

2005年至2010年，担任乌克兰驻葡萄牙大使。

2012年至2021年，担任乌克兰驻巴西大使。

2025年1月，被任命为乌克兰驻莫桑比克大使，驻地为马普托。

相关第1082/2026号和第1083/2026号总统令已发布在总统网站上。

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