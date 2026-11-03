В Черкасской области мужчина во время ссоры жестоко избил сожительницу, его задержали

В Звенигородском районе Черкасской области мужчине было предъявлено подозрение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений сожительнице. Во время ссоры он нанес женщине многочисленные удары кулаками в туловище, в результате чего она получила разрыв селезенки и внутреннее кровотечение.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 октября 2026 года в одном из сел Липянской общины Звенигородского района.

Мужчина находился в доме по месту жительства вместе со своей сожительницей. Во время ссоры он кулаками нанес женщине неустановленное количество ударов в левую часть туловища.

В результате пострадавшая получила закрытую травму живота, разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. По заключению медиков, эти повреждения относятся к категории тяжких телесных повреждений.

В прокуратуре отметили, что действия мужчины квалифицировали как физическое домашнее насилие.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводят следователи следственного отдела Звенигородского районного управления полиции ГУНП в Черкасской области.

В то же время в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Звенигородской окружной прокуратуре.

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